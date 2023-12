Grazie all’associazione Luciano Lama Enna diventa sede del consolato onorario della Bosnia Erzegovina

Il ministero per gli affari esteri e della Cooperazione internazionale ha recentemente onorato l’impegno trentennale dell’associazione Luciano Lama verso i minori in Bosnia Erzegovina, stabilendo un Consolato onorario della Bosnia Erzegovina ad Enna. La decisione, che segue la proposta dell’ambasciata bosniaca in Italia, nomina il presidente dell’associazione, Michele Sabatino, come titolare.

Questa nuova rappresentanza diplomatica in Enna è un simbolo di riconoscimento per l’associazione Luciano Lama, che ha dedicato decenni alla promozione della solidarietà e al sostegno delle popolazioni locali, in particolare dei bambini, in Bosnia. Il presidente dell’associazione, Michele Sabatino, esprime gratitudine per questo risultato, considerandolo non solo un premio per gli sforzi compiuti ma anche l’inizio di un impegno rinnovato per la cooperazione allo sviluppo e l’integrazione della Bosnia nell’Unione Europea.

