ASP Enna. Gara ultimata per la fornitura dei microinfusori di insulina.

La Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale ha approvato, con delibera immediatamente esecutiva, gli atti di gara relativi alla procedura per la stipula dei contratti ponte per la fornitura, in service full-risk, dei microinfusori di insulina fino al 31 dicembre 2024. Il Comitato di bacino della Sicilia Orientale aveva incaricato l’ASP di Enna di indire la gara per la fornitura dei microinfusori di insulina per le Aziende della Sicilia Orientale; acquisiti i fabbisogni indicati dalle Aziende, il Servizio Provveditorato ha provveduto ad avviare la procedura di gara per stipulare successivamente i contratti ponte con gli operatori economici che hanno risposto all’invito per i lotti indicati.

Per l’ASP di Enna, la spesa complessiva è pari a euro 662.675,66. La stipula dei contratti completerà l’iter per acquisire la fornitura necessaria a soddisfare i fabbisogni della fascia di utenza interessata.