ASP Enna. Assunta la neuropsichiatra infantile Sabina Lauria

La Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha deliberato lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico di Dirigente di Neuropsichiatria Infantile, nominando in ruolo la dottoressa Sabina Lauria. Dal 1° maggio 2024, in seguito alle dimissioni del medico che aveva precedentemente assunto l’incarico, si era reso vacante e disponibile il posto nella dotazione organica dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile. Nella graduatoria, ancora in corso di validità, la prima nomina possibile è stata quella della dottoressa Lauria, che potrà incrementare l’organico e le risposte ai bisogni dei minori presi in carico dall’Unità Operativa