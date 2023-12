Piazza Armerina – Il sindaco Cammarata scrive ai cittadini: cultura e turismo sinonimi di prosperità e benessere

In una lettera aperta ai cittadini, il Sindaco Nino Cammarata esprime orgoglio e soddisfazione per il finanziamento ottenuto per il restauro della Chiesa di San Giacomo. Questo progetto conferma l’impegno di questa amministrazione per la valorizzazione del patrimo culturale e monumentale di Piazza Armerina. Riportiamo il testo integrale della lettera aperta scritta dal sindaco Nino Cammarata.

IL TESTO DELLA LETTERA

E’ con immenso orgoglio che annuncio il finanziamento ottenuto per il restauro della Chiesa di San Giacomo, un ulteriore passo in avanti nel recupero e utilizzo dei nostri beni culturali che per decenni sono rimasti abbandonati al loro destino. Oggi possiamo decisamente parlare di una nuova era per il tessuto urbano e culturale di Piazza Armerina. Questo progetto rappresenta un traguardo significativo in una serie di interventi mirati che, per la prima volta in decenni, stanno trasformando in modo incisivo il volto della nostra città. La rinnovata attenzione al nostro patrimonio urbano e monumentale è una dimostrazione concreta di come le cose siano cambiate e di come stiamo percorrendo una strada proficua, capace di migliorare sensibilmente la vita nella nostra comunità

Le positive testimonianze di alcuni tour operator incontrati di recente, che tornati a visitare Piazza Armerina dopo dieci anni, evidenziano quanto sia profondo il cambiamento della città, ci hanno in questi giorni profondamente inorgoglito. Il miglioramento strutturale e logistico è visibile ed è apprezzato da chi, da tempo, non aveva più avuto l’occasione di ammirare le bellezze della nostra città.

Il restauro della ex Chiesa di San Giacomo segna un punto di svolta anche nel settore del turismo religioso, ambito in cui Piazza Armerina sta muovendo i primi passi con determinazione, anche con la collaborazione di privati cittadini e associazioni. In questo caso l’attenzione mostrata dai promotori del Cammino di San Giacomo ha indotto l’amministrazione comunale a partecipare ad un bando per un finanziamento. Una sfida che abbiamo voluto raccogliere, consapevoli di avere un ufficio tecnico all’altezza della situazione e di operare per un progetto di restauro perfettamente coerente con il nostro piano d’azione.

Il 2023 ha segnato un incremento turistico significativo per la nostra città, con conseguenti maggiori incassi per gli operatori del settore turistico e della ristorazione, dimostrazione, questo ultimo aspetto, che il cammino intrapreso è quello giusto.

Siamo convinti che non esistano altri modi per far crescere la nostra città se non valorizzando il nostro patrimonio culturale, monumentale e paesaggistico. Questa crescita, per essere duratura e capace di arricchire l’intera comunità, deve fondarsi su un circolo virtuoso di investimenti nella cultura e nei beni culturali, unitamente a una strategia di promozione turistica mirata, efficace e costante.

In questa direzione, continueremo a lavorare nei prossimi anni, mantenendo chiari gli obiettivi e gli strumenti necessari per creare un ambiente in cui cultura e turismo possano fiorire insieme, portando benessere e prosperità a tutti i cittadini di Piazza Armerina.

Con rinnovato impegno e fiducia nel futuro

Il Sindaco

Nino Cammarata

