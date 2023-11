Allerta Meteo arancione per la Sicilia orientale e centrale

Allerta meteo per l’Italia meridionale a causa della formazione di un Ciclone Mediterraneo nel Canale di Sicilia. Questo fenomeno meteorologico sta provocando condizioni climatiche particolarmente violente nell’area, con previsioni di forti temporali in particolare sulla Calabria orientale e in Sicilia, soprattutto nella parte meridionale.

Il maltempo è in intensificazione, con forti piogge già registrate in diverse regioni, comprese precipitazioni significative sull’Adriatico centrale. La formazione del ciclone porterà a condizioni estreme di maltempo, con la risalita di sistemi temporaleschi intensi verso la Sicilia e la Calabria jonica. La giornata peggiore è prevista per giovedì 23 novembre, con piogge torrenziali attese in tutta la regione meridionale, in particolare nelle zone della Sicilia orientale, Calabria, Basilicata e Puglia. Sono previsti anche venti molto forti su tutta la regione meridionale, inclusi la Campania, la Sardegna, la Sicilia, il Jonio in Calabria, e la Liguria​

La protezione civile ha emanato per questa sera e domani un allerta meteo arancione. Porre massima attenzione negli spostamenti e consultare, prima degli spostamenti, radar meteo che forniscono la situazione in tempo reale. Clicca qui

David Carrtarrasa per StartNews

