Agira: approvato il bilancio consolidato

E’ stato approvato nel corso dell’ ultimo Consiglio Comunale all’ unanimità dei presenti il Bilancio Consolidato. Il Bilancio Consolidato ha lo scopo di “rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.”

“L’ approvazione dei documenti contabili – ha dichiarato Il consigliere comunale Luigi Manno – consente la regolare prosecuzione amministrativa dell’ Ente e dei relativi servizi. Quando un Comune si ferma, per atti non approvati a farne le spese sono i cittadini, i quali non meritano questo trattamento,

l’ approvazione del Bilancio Consolidato è stato un atto di grande responsabilità politica nei confronti della comunità agirina, andiamo avanti con impegno e responsabilità”.

Hanno votato favorevolmente i consiglieri Luigi Manno, la presidente Maria Elena Lupo , Giuseppe Bannò, Marilena Amoruso, Nicoletta Manuele , Benedetta Casullo e Maria Gagliano.

Durante il consiglio comunale è stato richiesto all’ amministrazione l’ attivazione del corso per la creazione dell’ ispettore volontario ambientale, l’ istituzione della giornata della solidarietà e cittadinanza attiva. Votato inoltre dai consiglieri comunali un ordine del giorno, presentato dai consiglieri comunali Manno, Casullo e Gagliano, per sollecitare presso le sedi competenti la creazione di un centro socio-riabilitativo per soggetti diversamente abili ad Agira. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Maria Greco per la “responsabilità” dei consiglieri comunali presenti in aula che hanno consentito l’ approvazione dello Bilancio Consolidato.

