Piazza Armerina – Calcio: l’attacante Keita potrebbe tornare all’Armerina che ieri ha pareggiato in casa. Basket: perde in casa la Siaz

Oggi, per la società biancorossa emergono notizie eccitanti: si parla di un possibile ritorno di Keita, un giocatore che in passato ha avuto un ruolo cruciale per la squadra, segnando gol decisivi. Questa anticipazione arriva direttamente da un post pubblicato dall’Armerina, alimentando le speranze dei tifosi. L’Armerina nel frattempo si concentra sul campionato in corso. Nell’ultima partita, la squadra ha pareggiato 2-2 contro lo Sporting Casale. Nonostante un doppio vantaggio iniziale, l’Armerina ha subito una rimonta negli ultimi minuti di gioco.

Una nota positiva è stata la prestazione di Filippo Avola, che ha realizzato una doppietta, dimostrando ancora una volta il suo valore in campo. Questa performance è un segnale positivo per la squadra, che cerca di costruire su queste basi solide per le prossime sfide. La prossima domenica l’Armerina sarà ospite a Cerami per la terza giornata di campionato. Questa partita sarà cruciale per determinare la direzione della squadra per il resto della stagione.

Per quanto riguarda gli altri risultati della seconda giornata di campionato ecco i risultati:

Branciforti – Iudica: 1-0

Gagliano – Azzurra: 6-1

Piazza Armerina – Sporting Casale: 2-2

Raddusa – Cerami: 3-2

Questi risultati mostrano un campionato vivace e imprevedibile, con squadre che lottano per ogni punto. L’attesa per il possibile ritorno di Keita all’Armerina aggiunge ulteriore eccitazione e aspettative per i tifosi e per il campionato in generale.

Basket: Sconfitta interna per la Siaz al PalaFerraro

Al PalaFerraro di Piazza Armerina, la squadra di basket della Siaz ha affrontato una dura sconfitta contro il Sala Consilina. Nonostante l’impegno e la determinazione, i ragazzi guidati da coach Diamante hanno ceduto il passo, con il punteggio finale di 83-77 a favore dei visitatori campani. Questa partita ha messo in luce la forza e la resilienza di entrambe le squadre, con la Siaz che ha lottato fino all’ultimo ma non è riuscita a prevalere.

David Cartarrasa per StartNews

