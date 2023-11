Ponte Agira – Gagliano, è l’ ora di conoscere il suo futuro. Non scenda il silenzio.

Il ponte localizzato nel territorio di Agira sulla SP 22 Agira – Gagliano Castelferrato è di competenza del Libero Consorzio di Enna da alcune informazioni che ho assunto la competenza adesso e in capo agli uffici dell’ Assessorato alle Infrastrutture, non è da escludere che la struttura non ha più alcuni requisiti richiesti e si paventa l’abbattimento, occorre vederci chiaro su un’opera di importanza strategica per l’area nord della provincia di Enna e assumersi chi di competenza le proprie responsabilità, se deve essere abbattuto non occorre perdere tempo o pensare di spendere inutilmente altri soldi pubblici. Nei mesi scorsi si e’ svolto ad Agira un Consiglio Comunale evidenziando l’ importanza dell’ opera per lo sviluppo e la viabilita’ della zona nord del territorio ennese.

Adesso, dopo le elezioni amministrative dei comuni di Gagliano, Cerami e Troina occorre a mio avviso richiedere la convocazione congiunta di un Consiglio Comunale per dibattere sul tema con tutti i soggetti istituzionali del territorio e della Regione. La rappresentanza a tutti i ribelli richiede impegno e attiva partecipazione su temi legati allo sviluppo e al miglioramento delle infrastrutture fortemente legate all’ innalzamento dei livelli di vivibilita’ e “decoro” del territorio. In merito al Consiglio Comunale, lo richiederemo ufficialmente per conoscere l’ iter, per evitare di far scendere il silenzio sull’ opera, ma soprattutto per tutelare l’ interesse pubblico alla base di ogni impegno politico al servizio della collettivita’.

Luigi Manno Consigliere Comunale di Agira

