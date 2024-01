Agira: Consigliere Benedetta Casullo aderisce all’ UDC “

Nuova adesione all’ UDC nell’ ennese, ad Agira il Consigliere Comunale Benedetta Casullo ha aderito al partito moderato in Sicilia rappresentato da Decio Terrana. La Casullo è stata eletta nel 2020 ed è attiva sul versante della formazione e del volontariato.

“Con grande entusiasmo e con la consapevolezza di aderire a un partito la cui storia richiama la grande tradizione e i valori democratici cristiani, – ha dichiarato Benedetta Casullo – ho accettato l’invito del Coordinatore Regionale dell’UDC, Decio Terrana, di far parte della famiglia dell’Unione di Centro, appassionata della buona politica ed impegnata nel sociale e nel volontariato, metterò a disposizione del partito la mia esperienza sia di Consigliere Comunale che nel campo professionale della Formazione, conscia che le competenze acquisite dai nostri giovani siano i propulsori di una crescita personale e un volano per lo sviluppo delle nostre comunità. Sono orgogliosa – ha proseguito Benedetta Casullo – della bella stagione politica che mi attende poiché reputo indispensabile una partecipazione più attiva delle donne nel panorama politico. Tutto ciò per l’innata sensibilità tutta femminile di ascoltare e intuire le necessità delle persone e per la capacità di noi donne di individuare soluzioni appropriate e tradurle in azioni concrete, specie nel campo della famiglia, lavoro, affari sociali, formazione e ambiente, e per il bene assoluto della collettività, ringrazio – ha concluso Benedetta Casullo – il Coordinatore regionale Decio Terrana per la fiducia accordatami che saprò ricambiare con l’impegno giornaliero sul territorio con un lavoro tenace e incisivo al servizio dei cittadini”.

Soddisfazione è stata espressa per l’ adesione del Consigliere Casullo da parte del Coordinatore Regionale dell’ UDC Decio Terrana.”Cresce l’ UDC con l’ impegno di tanti giovani in ogni provincia – ha detto Terrana – a loro il compito di un impegno serio e appassionato al servizio della nostra terra e dei nostri valori”

nella foto Casullo e Terrana