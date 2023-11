Premio letterario Terra dei Padri: un viaggio nel sogno e nel tragico del primo Novecento

Il Premio letterario Terra dei Padri edizione 2024 si apre a nuovi orizzonti interpretativi, celebrando il centenario della scomparsa di Eleonora Duse e l’opera di Gabriele D’Annunzio. Quest’anno, il premio invita a esplorare la letteratura del primo Novecento italiano, un periodo ricco di sogno, recita e tragico, attraverso una lente che combina linguistica, letteratura, filosofia e antropologia.

La giuria, presieduta da Pierfranco Bruni e composta da figure di spicco nel panorama culturale e accademico, valuterà le opere ispirate a questo tema. Il concorso è gratuito e aperto a tutti, suddiviso in cinque sezioni che spaziano dalla poesia al racconto, dai giovani agli istituti scolastici, fino a includere le scuole italiane all’estero.

I partecipanti dovranno inviare i loro lavori entro il 15 marzo 2024, assicurandosi di mantenere l’anonimato per garantire un giudizio imparziale. La cerimonia di premiazione si terrà a settembre 2024, in un luogo ancora da definire, e vedrà non solo la premiazione dei vincitori ma anche la pubblicazione degli elaborati meritevoli in un’antologia curata dalla casa editrice Solfanelli.

Questo evento non solo celebra la letteratura e i suoi protagonisti ma si configura anche come un momento di riflessione culturale profonda, un’occasione per riscoprire e valorizzare il patrimonio letterario italiano del Novecento.

