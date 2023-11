Commemorazione dei caduti dei carabinieri a Enna

Il Comando Provinciale di Enna ha reso omaggio ai propri caduti e defunti in una cerimonia interna alla Caserma “Gallo”. Il Colonnello Angelo Franchi, insieme al Brigadiere Capo Ciro Picone, ha deposto una corona di alloro in una commovente celebrazione che ha visto la partecipazione di un picchetto e di una rappresentanza di militari. Questo evento si inserisce nelle numerose iniziative che l’Arma dei Carabinieri dedica alla memoria e al rispetto dei propri uomini, sottolineando il profondo legame che unisce i carabinieri di ieri e di oggi. Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale www.carabinieri.it o la stazione CC virtuale all’indirizzo www.carabinieri.it/internet/stazione/virtualef/default.htm. Contatti diretti con il reparto operativo possono essere effettuati al numero 0935 579000 o via fax al 0935 579299.

