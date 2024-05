Operazioni di controllo stradale a Leonforte e Agira

Nel cuore della Sicilia, tra le vie di Leonforte e Agira, la notte tra il 4 e il 5 maggio, ha preso forma una massiccia operazione di controllo stradale orchestrata dalla Polizia di Stato di Enna. L’iniziativa, denominata “Stragi del Sabato Sera”, mira a intensificare la vigilanza contro la guida in stato di ebbrezza alcolica e l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Dettagli dell’Operazione

La Sezione Polizia Stradale di Enna, coadiuvata dai Distaccamenti di Catenanuova e Nicosia, ha schierato diverse pattuglie sul territorio, supportate da una unità sanitaria mobile posizionata strategicamente per facilitare i controlli. A bordo, il Medico della Polizia di Stato ha lavorato in sinergia con il personale sanitario dell’ASP di Enna per garantire un’efficace verifica delle condizioni psicofisiche degli automobilisti.

Risultati dell’Intervento

L’operazione ha visto il controllo di 31 veicoli e 38 persone. Di questi, un conducente è stato sanzionato per guida sotto l’influenza dell’alcool. In totale, sono state rilevate 2 infrazioni al Codice della Strada, confermando l’importanza di tali interventi per la sicurezza stradale.

L’attività di controllo a tappeto ha sottolineato l’impegno continuo delle forze dell’ordine nel prevenire comportamenti rischiosi sulle strade, rafforzando la prevenzione e la consapevolezza rispetto ai pericoli della guida in stato di alterazione.