Benedetta Casullo, nuova coordinatrice provinciale delle donne dell’UDC a Enna

La politica siciliana si arricchisce di una nuova figura femminile di spicco con la nomina di Benedetta Casullo a coordinatrice provinciale delle donne dell’UDC per la provincia di Enna. La decisione, presa dalla coordinatrice regionale Emilia Di Piazza su indicazione dell’onorevole Decio Terrana, coordinatore regionale del partito, segna un momento importante per la rappresentanza femminile all’interno dell’Unione di Centro.

La Casullo, nota per il suo impegno nella salvaguardia delle identità locali e per la sua attività nel sociale, attraverso il volontariato, assume ora un ruolo chiave all’interno dell’UDC, con l’obiettivo di promuovere un maggior coinvolgimento delle donne nella politica e nelle dinamiche decisionali del partito. La sua nomina è stata accolta con grande soddisfazione dalla coordinatrice regionale Di Piazza, che ha sottolineato l’importanza di lavorare in sinergia per raggiungere gli obiettivi comuni, mettendo in evidenza l’apporto fondamentale che le donne possono offrire per la costruzione di una società migliore.

Emilia Di Piazza ha inoltre espresso gratitudine nei confronti dell’onorevole Terrana, riconoscendone l’impegno costante per la crescita dell’UDC sia in ambito regionale che nazionale. La figura di Terrana è stata descritta come un punto di riferimento imprescindibile per tutto il gruppo, testimoniando l’importanza della leadership e della visione all’interno del partito.