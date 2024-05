Apertura notturna della Villa Romana di Piazza Armerina il 18 maggio, in occasione della Notte Europea dei Musei. 1 Euro l’ingresso

La Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, celebre sito archeologico e gioiello del patrimonio culturale siciliano, si unisce alla Notte Europea dei Musei, evento paneuropeo del 18 maggio che mira a promuovere la cultura e il patrimonio storico attraverso un’esperienza notturna unica. Quest’anno, in una serata all’insegna della scoperta e dell’educazione, la Villa Romana terrà le sue porte aperte al pubblico dalle 20:00 fino alle 23:00, con ultimo ingresso consentito alle 22:00.Il costo del biglietto sarà simbolico, al costo di soli €1,00, mantenendo inalterate le esenzioni previste dalla legge per determinate categorie di visitatori. Questa iniziativa rappresenta un’occasione imperdibile per esplorare uno dei siti archeologici più ricchi e affascinanti d’Europa in un contesto serale particolarmente suggestivo.