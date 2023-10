Piazza Armerina – Fino al 5 novembre limitazioni agli orari dei distributori automatici di bevande

L’Ordinanza n. 53 emessa dal Comune di Piazza Armerina il 30 ottobre 2023 riguarda la limitazione degli orari di commercio e somministrazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici. Questo provvedimento è stato preso per garantire la tranquillità e il riposo dei residenti, in particolare nelle aree con un alto afflusso di persone.

Il provvedimento è stato preso in risposta a segnalazioni di cittadini e esercenti nelle zone della movida cittadina, in particolare in Piazza Boris Giuliano e vie limitrofe. Sono stati segnalati assembramenti incontrollati nelle ore notturne, comportamenti contrari all’ordine e al quieto vivere civile, e l’abbandono di bottiglie di vetro e altri oggetti in luoghi pubblici.

Dettagli dell’Ordinanza

L’ordinanza limita gli orari di vendita degli esercizi che erogano alimenti e bevande attraverso distributori automatici dalle ore 8:00 alle ore 18:00, per il periodo compreso tra il 31 ottobre 2023 e il 5 novembre 2023. Inoltre, è vietato il consumo e/o l’abbandono in luogo aperto al pubblico di bevande alcoliche e non alcoliche, indipendentemente dal modo in cui sono state acquisite.

Sanzioni

I trasgressori saranno puniti con una sanzione pecuniaria variabile da € 500,00 a € 5.000,00. In caso di reiterata inosservanza delle prescrizioni, potrà essere disposta la sospensione dell’attività per un massimo di trenta giorni.

