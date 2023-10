Piazza Armerina – Il 26 ottobre un convegno ad alto livello per parlare di acqua e della sua distribuzione

Per comprendere meglio… ➡️ Programma Operativo Nazionale Infrastrutture e Reti 2014-2020 (PON-IR) Si tratta di un programma finanziato dall’Unione Europea per migliorare le infrastrutture e le reti in Italia, con un focus particolare sul Mezzogiorno. ATI Enna Azienda Tecnica Intercomunale di Enna, un’organizzazione che si occupa della gestione delle risorse idriche Transizione digitale Il processo di utilizzo della tecnologia digitale per migliorare le operazioni e l’efficienza, in questo caso, nella gestione delle risorse idriche. Efficientamento idrico Si riferisce a strategie e tecnologie per utilizzare l’acqua in modo più efficiente e sostenibile. Utilitalia Federazione che rappresenta le imprese di servizi pubblici in Italia, inclusi quelli idrici. ARERA Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, l’ente che regola i servizi di energia, reti e ambiente in Italia. Politica di Coesione Una politica dell’Unione Europea mirata a ridurre le disparità economiche e sociali tra le regioni. Mezzogiorno Termine usato per descrivere le regioni meridionali dell’Italia, spesso associate a sfide economiche e sociali.