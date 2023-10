Una legge popolare per la partecipazione dei lavoratori: l’iniziativa della Cisl di Agrigento Caltanissetta Enna

Per comprendere meglio ➡️ Democrazia interna Termine che indica un modello di gestione aziendale in cui i lavoratori hanno un ruolo attivo nelle decisioni dell’impresa. Delocalizzazioni Fenomeno per cui una società sposta parte delle sue attività produttive in un altro Paese per ridurre i costi. Cogestione Modello di gestione aziendale in cui i lavoratori partecipano attivamente alla gestione e alle decisioni dell’impresa. Partecipazione finanziaria Modello in cui i lavoratori investono nel capitale dell’impresa, acquisendo una quota di proprietà e, di conseguenza, un diritto di voto nelle decisioni aziendali. Consultazione obbligatoria Processo attraverso il quale la dirigenza è tenuta a consultare i lavoratori o i loro rappresentanti su determinate questioni prima di prendere decisioni. Retribuzione Compensazione economica che un lavoratore riceve in cambio del suo lavoro. Produttività Indicatore che misura l’efficienza nella produzione di beni e servizi. Coesione sociale Termine che indica il grado di solidarietà e integrazione tra i membri di una comunità o di una società. “`