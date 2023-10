Asta di memorabilia cinematografiche: la testa di C-3PO da Star Wars in vendita

Nel mondo delle aste di memorabilia cinematografica, pochi oggetti possono vantare l’importanza culturale e la rarità della testa di C-3PO da Star Wars. Questo pezzo iconico sarà messo all’asta da Propstore, una delle case d’asta più rispettate nel campo della memorabilia cinematografica e televisiva. L’asta si terrà a Londra e online dal 9 al 12 novembre e si prevede che la testa di C-3PO raggiungerà un prezzo di vendita fino a 1 milione di sterline (circa 1,2 milioni di dollari). La testa di C-3PO non è l’unico pezzo in vendita; infatti, l’asta includerà più di 1.800 pezzi che spaziano da costumi a props utilizzati in alcuni dei film e delle serie TV più amati di tutti i tempi. Tuttavia, quello che rende questo pezzo particolarmente speciale è la sua provenienza: viene direttamente dalla collezione personale di Anthony Daniels, l’attore che ha dato vita al droid dorato nei film della saga di Star Wars.

Oltre alla testa di C-3PO, saranno disponibili anche altri oggetti dalla collezione di Daniels, tra cui le mani e i piedi del droid, script annotati a mano e una scatola di cereali utilizzata come accessorio nel film. Daniels ha dichiarato in una conferenza stampa di sperare che questi pezzi finiscano nelle “mani giuste” e possano portare gioia ai fan e ai collezionisti di Star Wars in tutto il mondo.

L’asta non è solo per i fan di Star Wars. Saranno disponibili anche altri oggetti iconici, come il cappotto di Don Vito Corleone da “Il Padrino” e il guanto artigliato indossato da Freddy Krueger in “Nightmare”. In totale, si prevede che l’asta raggiungerà un incasso complessivo superiore a 12 milioni di sterline (circa 14,6 milioni di dollari).

Marco Scalzi per StartNews

Festival ed Eventi di Star Wars