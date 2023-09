Luca Gaudiano trionfa nella prima puntata di “Tale e Quale Show 2023”

Il popolare programma televisivo italiano “Tale e Quale Show” è tornato con una nuova stagione nel 2023, e la prima puntata è stata un vero e proprio spettacolo. Conducendo come sempre Carlo Conti, il varietà ha visto una serie di esibizioni da parte di concorrenti vip che hanno cercato di imitare celebri artisti musicali. La giuria, composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, ha avuto il compito di valutare le performance.

Luca Gaudiano si è aggiudicato la vittoria della prima puntata, conquistando il pubblico e la giuria con la sua interpretazione di Tiziano Ferro. La sua esibizione è stata così convincente da farlo emergere come il chiaro vincitore della serata. Gli arrangiamenti musicali sono stati curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli, e tutti i concorrenti hanno cantato dal vivo.

Oltre a Gaudiano, anche altri partecipanti come Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli hanno offerto performance degne di nota, divertendo il pubblico con le loro imitazioni. La classifica finale della puntata ha visto posizionarsi dietro a Gaudiano artisti come Lorenzo Licitra e la siciliana Ilaria Mongiovì, che hanno interpretato rispettivamente Marco Mengoni e Giorgia.

La classifica completa della prima puntata è la seguente:

Luca Gaudiano come Tiziano Ferro con 74 punti

Lorenzo Licitra come Marco Mengoni con 68 punti

Ilaria Mongiovì come Giorgia con 62 punti

Jasmine Rotolo come Gloria Gaynor con 52 punti

Jo Squillo come Madonna con 44 punti

Ginevra Lamborghini come Annalisa con 43 punti

Alex Belli come Tom Jones con 41 punti

Pamela Prati come Claudia Mori con 38 punti

Maria Teresa Ruta come Sylvie Vartan con 32 punti

Scialpi come Bobby Solo con 30 punti

Paolantoni & Cirilli come Fedez/Annalisa/J-Ax con 20 punti

Per la prossima puntata, in programma per il 29 settembre, i concorrenti si cimenteranno in nuove imitazioni. Tra queste, Ruta interpreterà Gigliola Cinquetti, mentre Licitra si trasformerà in Harry Styles. L’attesa è alta per vedere come si svilupperanno le prossime puntate e quali sorprese ci riserveranno i concorrenti. Con una giuria esperta e un cast di talenti così vari, la stagione promette di essere ricca di emozioni e momenti indimenticabili.

Lucia Sansone per StartNews