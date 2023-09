Addio a Giorgio Napolitano, il Presidente che ha fatto la storia

Giorgio Napolitano, ex Presidente della Repubblica Italiana, è scomparso, lasciando un vuoto incolmabile nel panorama politico e istituzionale del Paese. Sergio Mattarella, suo successore, ha espresso il cordoglio dell’intera nazione, sottolineando come Napolitano abbia sempre interpretato con fedeltà alla Costituzione e acuta intelligenza il ruolo di garante dei valori della nostra comunità. Napolitano ha avuto una lunga e distinta carriera, che spazia dalla sua giovinezza nell’ambiente culturale napoletano, alla sua adesione alla causa antifascista e del movimento comunista. Ha lavorato instancabilmente per lo sviluppo del Mezzogiorno e delle classi sociali subalterne, e ha promosso valori europeistici e democratici.

Papa Francesco ha anche ricordato Napolitano, sottolineando le sue grandi doti di intelletto e la sua sincera passione per la vita politica italiana. Il Papa ha apprezzato la lungimiranza di Napolitano nell’assumere scelte importanti, specialmente in momenti delicati per la vita del Paese. A Napoli, le bandiere sono state messe a mezz’asta in segno di lutto. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha espresso grande cordoglio per la morte del Presidente, sottolineando come Napolitano abbia sempre difeso i principi fondamentali della Costituzione e rappresentato Napoli ai massimi livelli.

Nel mondo dello sport, la Figc ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima dell’inizio delle gare di tutte le competizioni del weekend. Napolitano era noto come un tifoso appassionato, in particolare della maglia azzurra della nazionale di calcio italiana. La scomparsa di Giorgio Napolitano rappresenta una perdita significativa per l’Italia e per l’Europa. La sua eredità continuerà a vivere attraverso le istituzioni che ha servito e i valori che ha sempre difeso.