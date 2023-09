Piazza Armerina – La visita di Mattarella: stamattina la via Umberto chiusa al traffico per opere di bonifica e prevenzione.Proteste.

Questa mattina gli automobilisti di Piazza Armerina e, in particolare, gli abitanti di via Umberto hanno affrontato notevoli disagi. La strada è stata infatti chiusa al traffico nelle prime ore del mattino per garantire la sicurezza dell’area, in previsione della visita privata che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, effettuerà domani nella città dei mosaici, accompagnato dal suo omologo tedesco.

A partire dalle 11.30, via Garibaldi è diventata un focolaio di tensione, con due agenti della polizia locale impegnati a gestire le proteste, sicuramente infondate, di alcuni conducenti esasperati. Nonostante le difficoltà, il divieto di circolazione e i parcheggi interdetti sono misure necessarie date le circostanze eccezionali dell’evento. Ieri mattina abbiamo pubblicato sul nostro sito un elenco dettagliato dei divieti. Tuttavia, per chi non è in grado di navigare in rete, la situazione potrebbe risultare particolarmente problematica, visto che non può seguire eventi in tempo reale. In ogni caso, suggeriamo di evitare spostamenti in auto per le prossime ore e, in caso di incertezza, di rimanere in casa almeno fino alle 13.00 di domani, orario in cui si presume che il Presidente Mattarella non sia più presente in città. In ogni caso, è auspicabile una bella passeggiata a piedi per le vie della città, liberate una volta tanto dal traffico cittadino, ma anche per salutare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.