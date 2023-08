Edilizia Scolastica e PNRR: un investimento per il futuro. Progetti per istituti provinciali finanziati e pronti per la realizzazione

Il Libero Consorzio Comunale di Enna ha annunciato l’aggiudicazione di 8 progetti di edilizia scolastica, finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per un valore complessivo di circa 12 milioni di euro. Questi progetti rappresentano un passo significativo verso la modernizzazione e la sicurezza delle strutture scolastiche provinciali. Progetto Istituto Importo Ampliamento I.I.S. “E. Medi” di Leonforte €2.200.000 Ampliamento I.I.S. “G. Falcone” di Barrafranca €2.150.000 Adeguamento sismico I.I.S. “F.lli Testa” di Nicosia €4.026.000 Riqualificazione palestra I.I.S. “E. Medi” di Leonforte €540.000 Riqualificazione area sportiva I.I.S. “G. Falcone” di Barrafranca €380.000 Riqualificazione area sportiva I.I.S. “A. Lincoln” di Enna €243.000 Rifacimento prospetto I.I.S. “P. Farinato” di Enna €1.430.000 Riqualificazione energetica Istituto alberghiero di Centuripe €880.000 Un nono progetto, riguardante la riqualificazione della palestra dell’I.I.S. “Majorana-Cascino” di Piazza Armerina, è attualmente in fase di redazione e verrà aggiudicato entro la fine dell’anno. Il commissario straordinario del Libero Consorzio, Girolamo Di Fazio, ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto dai tecnici e per l’obiettivo raggiunto dall’Amministrazione. Questi progetti rappresentano non solo un investimento nell’edilizia scolastica, ma anche una significativa ricaduta economica per il territorio.