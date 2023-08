Piazza Armerina – 14 agenti di polizia locale non posono controllare tutto il territorio.

Solo 14 agenti di Polizia Locale per il controllo del territorio di Piazza Armerina; se dovessero limitarsi a gestire il traffico urbano sarebbero più che sufficienti, ma purtroppo non è così. I compiti dei “vigili urbani” sono tanti, eccone alcuni:

– controlli antidegrado e di sicurezza urbana

– servizi di vigilanza in occasione di fiere e manifestazioni

– accertamenti di polizia giudiziaria

– come organo di polizia stradale svolge attività di prevenzione, controllo, rilievo e repressione

– controllo servizi del trasporto pubblico

– accertamenti e verifiche anagrafiche e residenziali

– controlli sul rispetto delle norme in ambito commerciale

– controlli sul rispetto delle norme in ambito ambientale

– controlli sul rispetto delle norme in ambito edilizio

La necessità di operare sul territorio in maniera così articolata ha suggerito al legislatore di individuare dei parametri, numero di cittadini serviti e estensione del territorio, che determinassero un numero congruo di agenti da utilizzare per i vari compiti. A Piazza Armerina dovrebbero essere operative 29 unità lavorative ma, come detto, attualmente ad operare sono in 14 che, in evidente stato di difficoltà e rinunciando spesso alle prerogative che spettano a tutti i lavoratori, cercano di svolgere tutti i servizi a cui vengono comandati. Ferie e tempo libero da trascorrere in famiglia in questa situazione diventano una chimera e sappiamo quanto lo stress sia nocivo innanzitutto per la salute ma anche per il rendimento sul lavoro.

“Occorrono forze nuove fresche”, ci dice a denti stretti qualcuno di loro, pur sapendo che l’assunzione di nuovo personale non è facile che si realizzi nei prossimi anni. “Più che nelle istituzioni confidiamo nella collaborazione dei cittadini per tentare di risolvere i nostri problemi. Ma questo non potrà durare a lungo!” è il commento laconico di un altro agente.

A noi cittadini non resta che essere comprensivi con i “vigili urbani”, ricordandoci sempre che compiono il loro dovere in una situazione difficile resa ancor più complicata dalla mancanza di personale e che, soprattutto, alcune volte devono combattere la maleducazione e l’arroganza di alcuni nostri concittadini.