Riscaldamento globale: quando raggiungeremo il limite critico di 1.5 ºC?

Il pianeta potrebbe raggiungere la media di 1.5 ºC di riscaldamento globale entro il 2030, ma un nuovo rapporto suggerisce che potremmo superare questa soglia molto prima.

Secondo un rapporto della World Meteorological Organization rilasciato il 17 maggio, c’è il 66% di probabilità che la temperatura media globale annuale raggiunga 1.5 ºC sopra le temperature pre-industriali in qualche momento nei prossimi cinque anni. Raggiungere 1.5 ºC di riscaldamento in un singolo anno sarà un momento di svolta per il pianeta, che nel 2022 era circa 1.15 ºC più caldo rispetto ai tempi pre-industriali.

Tuttavia, non è esattamente la pietra miliare che la maggior parte delle persone intende quando parla di 1.5 ºC di riscaldamento. Per quello, probabilmente abbiamo ancora circa un decennio di tempo.

Giulio C. Boldrini per StartNews