Flavio Insinna saluta L’Eredità: chi sarà il suo successore?

Flavio Insinna, il popolare conduttore de L’Eredità, il quiz del preserale di Rai Uno, potrebbe presto lasciare il programma che conduce da anni con grande affiatamento con il pubblico. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Dagospia, infatti, a partire dal 1 gennaio 2024, Insinna cederà il posto a un altro volto noto della televisione italiana, Pino Insegno, attore, comico e doppiatore, nonché amico della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. La decisione di sostituire Insinna non sarebbe dovuta a motivi professionali o di ascolti, ma a ragioni politiche legate alla maggioranza di governo. Insegno, infatti, è un sostenitore di Meloni e ha partecipato alla sua campagna elettorale salendo sul palco di Piazza del Popolo. Inoltre, Insegno è assente dalla Rai da diversi anni e potrebbe essere il momento del suo ritorno in grande stile.

Flavio Insinna, però, non dovrebbe restare senza lavoro. Il conduttore e attore romano è molto apprezzato dal pubblico e dalla Rai e potrebbe ricevere nuove proposte e offerte. Alcuni pensano che Insinna possa tornare a recitare nelle fiction, come Don Matteo o Un passo dal cielo. Altri ipotizzano che possa condurre uno show in prima serata su Rai Uno. Per ora non ci sono conferme ufficiali. L’Eredità è uno dei programmi più seguiti della televisione italiana. Nato nel 2002, ha avuto diversi conduttori nel corso degli anni: Amadeus, Carlo Conti, Fabrizio Frizzi e Flavio Insinna. Il gioco consiste in una serie di prove di cultura generale a cui partecipano sei concorrenti che si sfidano per arrivare alla fase finale detta La Ghigliottina.

di Lucia Sansone per StartNews.it