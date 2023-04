Turista italiano ucciso a Tel Aviv, i genitori: “Era un ragazzo semplice

La comunità italiana è in lutto per la morte di Alessandro Parini, un turista italiano ucciso a Tel Aviv durante un attentato. I genitori del giovane lo descrivono come un ragazzo semplice, riservato e gentile. Oggi è previsto il rientro degli altri italiani coinvolti nell’attentato.

Autorità italiane, tra cui il presidente Mattarella, la Farnesina e la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, hanno espresso il loro cordoglio e sgomento per la tragedia. Mattarella ha dichiarato la sua “esecrazione per il vile attentato” mentre la Farnesina ha espresso “orrore e sgomento” per l’accaduto.

Alessandro Parini era un avvocato romano di 35 anni che lavorava nel campo del diritto amministrativo. I genitori del giovane sperano nel rapido rientro della salma in Italia per poter celebrare i funerali. Nel frattempo, la Procura di Roma ha aperto un’inchiesta sulla morte di Parini, coordinata dal procuratore aggiunto Michele Prestipino.