Irregolarità e sicurezza a rischio: Carabinieri scoprono lavoratori in nero nei cantieri edili di Enna e Piazza Armerina

Il 14 marzo 2023, i carabinieri del Nucleo Ispettorato Lavoro di Enna, in collaborazione con i reparti territoriali della provincia, hanno effettuato controlli su due cantieri edili a Enna e Piazza Armerina. Questi cantieri usufruiscono del “Superbonus 110%” per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione di immobili. Nel corso delle ispezioni, sono state rilevate numerose irregolarità riguardanti l’occupazione irregolare di lavoratori e la sicurezza sul lavoro.

In particolare, sono stati identificati quattro lavoratori in nero, alcuni dei quali in violazione delle norme sul reddito di cittadinanza, e quattro lavoratori irregolari, tutti di nazionalità italiana. Le imprese coinvolte nei cantieri sono state trovate carenti in termini di sicurezza sul lavoro, in particolare riguardo all’uso dei ponteggi che presentano un alto rischio di caduta.

A seguito delle ispezioni, sono state impartite tre sospensioni di attività imprenditoriale per lavoro nero e sicurezza sul lavoro, e i due cantieri sono stati chiusi. Le imprese coinvolte dovranno attenersi a diverse prescrizioni per regolarizzare le violazioni delle norme sulla sicurezza.

Le sanzioni amministrative ammontano a 39.620 euro, mentre le ammende penali ammontano a 163.540 euro. I responsabili delle imprese irregolari saranno deferiti alla Procura della Repubblica di Enna per le violazioni commesse. I controlli dei carabinieri e del Nucleo Ispettorato del Lavoro, in collaborazione con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Enna, continueranno nelle prossime settimane per assicurare il rispetto delle normative lavorative e della sicurezza sul lavoro nel settore edile.