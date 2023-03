Festa della donna: un momento di riflessione

L’8 marzo è una giornata importante in cui celebriamo le conquiste delle donne in tutto il mondo. È un momento per riflettere sui progressi che sono stati fatti e sui cambiamenti che ancora devono essere apportati per garantire l’uguaglianza di genere.

Startnews vuole in particolare ricordare le giovani donne dell’Iran che stanno combattendo una importante battaglia per i loro diritti contro una religione di stato manipolata per fini discriminatori.