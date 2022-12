Mostra mercato solidale, recital e concerti: ecco il Natale dell’Istituto Santa Chiara di Enna

Arriva il Natale all’istituto comprensivo Santa Chiara Enna. Bambini della scuola dell’infanzia, alunni della primaria e ragazzi di scuola media tutti impegnati in recital, concerti e nella mostra mercato solidale che lunedì 19 e martedì 20 verrà allestita all’ingresso del plesso Pascoli, nel centro storico della città.

Tutte in fermento, insomma, le sezioni e le classi dirette dalla dirigente scolastica Maria Concetta Messina per le festività natalizie. Tutti gli studenti dai 5 ai 14 anni sono impegnati in questi giorni in concerti e recital organizzati nei locali scolastici e nelle chiese del centro storico. E c’è spazio anche per la solidarietà.

Sono stati interamente realizzati dai bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria infatti i manufatti che verranno esposti nella mostra mercato solidale lunedì 19 e martedì 20 dicembre all’ingresso del plesso di scuola media Pascoli.

Gli alunni hanno lavorato assieme alle docenti e con la partecipazione dei genitori, nei laboratori artistici a tema natalizio organizzati all’interno delle diverse classi tra fine novembre e inizio dicembre.

“I mercatini di Natale erano una bella tradizione del nostro istituto negli anni passati – hanno ricordato Agata Cammarata e Maria Carmela Maimone, docenti referenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria di Santa Chiara – siamo ripartiti facendo lavorare assieme i piccoli di 5 anni con i compagnetti più grandi, che hanno dai 6 ai 10 anni, con il supporto delle maestre e la collaborazione delle mamme. La scuola torna ad aprire le porte alla città e lo fa sotto il segno della solidarietà”.

Con le libere offerte raccolte nella mostra mercato saranno sostenute le famiglie bisognose di alcuni alunni dello stesso istituto. Mercoledì 22, inoltre, una parte di manufatti realizzati dai bambini saranno consegnati da un gruppo di alunni, genitori e insegnanti della scuola ai rappresentanti delle cooperative sociali La Contea e Insieme onlus e ai referenti del reparto pediatrico dell’ospedale Umberto I di Enna.

La mostra mercato sarà aperta alle visite nel plesso Pascoli lunedì 19 e martedì 20 dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 16 alle 19.