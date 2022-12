Tre pregiudicati arrestati dai carabinieri

Tre giovani di Villarosa, con pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio, sono stati arrestati dai carabinieri al termine di un folle inseguimento durato per più di 20 km. I militari, durante mirati servizi di controllo del territorio in arco notturno finalizzati alla prevenzione di reati contro il patrimonio nel comune di Calascibetta, notavano un’autovettura con i tre giovani a bordo che si aggirava con fare sospetto per le vie del centro abitato. Decisi a procede ad un controllo la pattuglia intimava l’alt al conducente del veicolo che si dava alla fuga in direzione Villarosa. Iniziava un inseguimento che si concludeva solo quando l’auto con i fuggiaschi a bordo veniva fermata da una pattuglia della stazione carabinieri di Villarosa, allertata dalla centrale operativa.

Nell’estremo tentativo di sottrarsi al controllo nonostante i tre non avessero più possibilità di fuga, tentavano di forzare il posto di controllo speronando l’auto dei militari e ferendo lievemente in tal modo uno dei due occupanti. I tre venivano bloccati e nel corso della successiva perquisizione venivano rinvenuti vari arnesi da scasso e passamontagna. Tratti in arresto in flagranza di reato per resistenza, lesioni, danneggiamento del veicolo militare e possesso di attrezzi atti allo scasso, i tre giovani sono stati messi a disposizione della Procura della Repubblica di Enna che sta coordinando le indagini sul loro conto. Il risultato conseguito è stato possibile grazie ai dispositivi sul territorio posti in essere dal Comando Provinciale di Enna in sinergia con la locale Procura della Repubblica.