Lavori di rifacimento della piazzetta di via dei pini a enna bassa

E’ stato approvato oggi dalla Giunta municipale il progetto esecutivo per il rifacimento della piazzetta di Via dei Pini, a Enna Bassa, finanziato con le risorse destinate alle infrastrutture sociali.

A darne notizia il Sindaco di Enna, Maurizio Dipietro e l’Assessore ai Lavori Pubblici, Francesco Alloro che spiega: “entro l’anno affideremo i lavori che inizieranno nei primi giorni del nuovo anno. Si tratta di un intervento atteso da decenni per il quale impegneremo circa centomila euro per ripristinare la piazzetta e ridarle finalmente decoro, con l’obbiettivo di farla diventare luogo di incontro e condivisione per gli abitanti del quartiere e gli studenti”.

“Insieme alla pista ciclabile – aggiunge Alloro – si tratta di un ulteriore intervento realizzato da questa amministrazione nell’area in cui insiste l’università e che va nella direzione di rendere sempre più forte il connubio tra la nostra città e l’istituzione universitaria ennese”.

Dal canto suo il Sindaco Dipietro ha espresso soddisfazione “per l’ennesimo intervento della mia amministrazione in un’area lontana dal centro storico e che, dopo la sua realizzazione, non ha visto più alcuna attenzione da parte delle amministrazioni che si sono succedute negli anni. Oggi possiamo ben dire che quella tendenza si è decisamente invertita, andando ulteriormente ad incidere in una zona divenuta nevralgica per la nostra città, anche per la presenza dell’università”.