Piazza Armerina – Il consigliere Cimino: dubbi sull’utilizzo dei fondi di solidarietà alimentare

A quasi un anno di distanza, credo sia opportuno che i cittadini abbiano risposte sui fondi che il governo con D.L. 73/2021 art 53 ( Fondo di solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie in stato di bisogno) ha inviato a tutti i comuni; al comune di Piazza Armerina arrivarono 349.990,98 euro. Quei fondi sono arrivate nelle casse comunali il 9 Agosto 2021, ma solo dopo i miei solleciti, prima in consiglio comunale e successivamente sulla stampa, l’amministrazione ha predisposto una delibera la 132 del 18 Novembre 2021, tra l’altro errata e modificata con una ulteriore deliberazione, la 133 del 25 Novembre dello stesso mese, con la quale decideva in che modo indirizzare quelle somme. Criticai quelle delibere perché lamentai il fatto che su quasi 350.000,00 euro, per i buoni spesa furono destinati solo 28.000,00 euro. Furono però destinati 300.000,00 euro per la riduzione, della Tari.

Ho ritenuto necessario protocollare un interrogazione consiliare per capire, quante domande sono pervenute, quanti fondi sono stati utilizzati e quanti ancora sono disponibili, come l’amministrazione intende utilizzare i fondi rimasti e in che tempi. Ci sono famiglie in grande sofferenza e imprese e commercianti che rischiano la chiusura a causa della crisi generata, prima con l’arrivo della Pandemia e successivamente con l’inizio della guerra in Ucraina. Sarebbe una grossa

risposta se quei fondi non utilizzati, fossero messi a loro disposizione oggi. L’amministrazione deve decidere in fretta, perché ogni singolo giorno è di vitale importanza ed è già stato perso troppo tempo. Inoltre, ho chiesto che sia data risposta anche su quei famosi 17.300,00 euro relativi ai buoni spesa risalente al Dicembre 2020, che a causa della rinuncia da parte di alcuni richiedenti, sono ancora fermi, o almeno spero.

Su questi fondi avevo già protocollato un interrogazione già lo scorso anno, ma nonostante le dichiarazioni di rito e la risposta in consiglio comunale con tanto di rassicurazioni (dopo tre mesi e mezzo), sembra sia calato un velo. Anche su questi fondi credo sia doveroso che i cittadini abbiano risposte chiare e trasparenti.

Consigliere Totò Cimino