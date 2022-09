Piazza Armerina- Cimino : “Pericoloso divieto d’accesso ignorato dagli automobilisti”

Ancora una volta mi tocca intervenire per segnalare un pericolo concreto con cui i residenti di una porzione di città, sono costretti a convivere da anni. Sto parlando dell’incrocio tra la Via Don Lorenzo Milani e la Via Toselli, dove molti automobilisti anziché percorrere regolarmente la giusta carreggiata, attraversano in divieto d’accesso un piccolo tratto di strada di circa cinquanta metri che alla fine confina con una strada privata dalla quale scendono circa 15 famiglie.

Sono anni che viviamo nel terrore di un’incidente che potrebbe accadere in qualunque momento; l’ultimo, pochi giorni fa, che mi ha visto protagonista evitato di un soffio. Ho sollevato il problema anche in 4 commissione in due occasioni e nella seconda occasione, il Sindaco aveva preso l’impegno di trovare una soluzione. Soluzioni tra l’altro che avevo proposto io; si poteva risolvere il problema o installando dei dossi artificiali ( come tra l’altro fatto in altre zone della città)in modo da scoraggiare gli automobilisti incoscienti, o creando al centro di quella strada uno spartitraffico, considerato che il quel tratto di strada c’è un ingresso di circa dodici metri. Da quelle commissioni, sono passati quasi due anni e ancora aspettiamo che l’amministrazione intervenga, a meno che non si aspetti il miracolo. Al questo punto se dovesse succedere qualcosa di irreparabile, riterrò

l’amministrazione responsabile tanto quanto l’incosciente che dovesse provocare l’incidente.