Sp28 Panoramica: la deputata Luisa Lantieri: “presto tornerà ad essere transitabile”

” Ieri mattina ho partecipato ad una riunione in cui era presente anche l’assessore Marco Falcone e nella quale si è perlato della sp28. Nel 2017 ero riuscita a fare ottenere un finanziamento di oltre nove milioni di euro ma i lavori si interruppero a causa del cedimento di un altro ponte e alcuni problemi della ditta che si era aggiudicata l’appalto. Oggi, l’assessore Falcone ha rimesso in moto l’intervento e completata la fase progettuale dovrebbero riprende i lavori. L’importante arteria stradale di Enna, per cui mi sono spesa già dal 2017, presto tornerà ad essere transitabile”. A dichiararlo l’On. Luisa Lantieri.