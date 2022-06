Il consigliere Cimino : velocizzare rifacimento strada di ingresso all’ospedale Chiello

Con Deliberazione n 505 del 6 Aprile 2022, su proposta dell’U.O.C Servizio Tecnico, è stato approvato il progetto esecutivo per il rifacimento della strada di accesso al Presidio Ospedaliero M. Chiello di Piazza Armerina per un’importo di euro 83.00,00 circa. Il 29 Aprile con la Delibera n 648, viene avviata da parte dell’Asp di Enna, la

procedura di affidamento tramite richiesta di offerta sul MEPA.

Ad oggi però non abbiamo notizie in merito all’eventuale affidamento dei lavori, quando dovrebbe partire il cantiere o entro che data dovrebbero terminare. Intanto, cittadini, operatori sanitari e le ambulanze con pazienti al loro interno, continuano ogni giorno a percorrere una strada che oramai è ridotta ad un colabrodo con il rischio concreto di incidenti. Io posso capire le lungaggini burocratiche in una situazione di normalità, ma qui stiamo parlando di emergenza, quindi sarebbe auspicabile che chi sta portando avanti le pratiche di affidamento dei lavori, lo faccia in modo più celere. Già è gravissimo che si sia arrivati a far ridurre a questo punto la strada di accesso ad un presidio ospedaliero in un paese che si definisce civile, in più, con un progetto esecutivo già approvato da due mesi e mezzo, non sono partiti ancora i lavori.

Ma tutto ciò è intollerabile!!! A questo punto credo sia opportuno che le massime espressioni politiche del territorio, l’Onorevole Lantieri, che già è intervenuta su questa problematica e che aveva annunciato in tempo reale l’approvazione del progetto esecutivo, e il Sindaco Cammarata in qualità di primo cittadino e di massima autorità sanitaria della città, intervengano nei confronti dei vertici dell’Asp, per evitare che i tempi si allunghino più del previsto.

Mi auguro che ciò venga fatto immediatamente, sperando che dall’altra parte possano arrivare risposte concrete. L’Ospedale Chiello, ma soprattutto la strada di accesso che conduce ad esso, non possono più attendere.