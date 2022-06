Un esposto denuncia contro l’amministrazione Cammarata presentata da due presidenti di quartiere

“Spese gonfiate di una delibere per coprire altri costi” sarebbe questo il motivo dell’esposto denuncia presentato dai presidenti di due quartieri: Aldo Arena del Casalotto e Nino di Catania dei Canali. L’esposto è stato presentato al comando della Guardia di Finanza di Piazza Armerina che, secondo quanto riferito dai due presidenti, lo avrebbe trasmesso alla Procura della Repubblica. Nell’esposto si parla di un’affermazione che avrebbe fatto l’esperto del sindaco per feste e tradizioni durante una riunione; facendo riferimento ad una delibera di giunta con un impegno di spesa di 16.000 euro, i due denuncianti affermano che l’esperto avrebbe dichiarato che “era stata gonfiata per pagare dei debiti precedenti che nulla avevano a che fare con l’oggetto della stessa”. Ovviamente va tutto verificato e sarà la Procura a decidere se avviare le indagini.