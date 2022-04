Piazza Armerina, Sport – Giro di Sicilia, come seguire la tappa in diretta.

I più fortunati domani avranno la possibilità di seguire l’arrivo della terza tappa del Giro di Sicilia direttamente dalla piazza Senatore Marescalchi (piazza stazione) di Piazza Armerina dove la corsa si concluderà tra le 15.10 e le 15.40, così come prevedono gli organizzatori.

Per tutti gli altri non resta che collegarsi ai tanti canali che seguono la tappa in diretta.

Diretta Rai Sport (CANALE 57/58) Giro di Sicilia 2022

Tappa 3 – Giovedì 14 Aprile: 13:50-15:30 RaiSport (anche in streaming)

Diretta Eurosport Giro di Sicilia 2022

Tappa 3 – Giovedì 14 Aprile: 13:50-15:30 Eurosport 1

in streaming su Discovery+ e Eurosport Player

Info sulla tappa

171 km da Realmonte a Piazza Armerina

Classifica dopo la seconda tappa.

D. Caruso 8h 06 ‘ 44”

V. Nibali +4” (nella foto)

D. pozzovibo +6”