Luisa Lantieri : gli Argenti di Morgantina non torneranno negli Stati Uniti

“Gli Argenti di Morgantina potranno restare esposti al museo di Aidone. Il Metropolitan Museum di New York ha infatti fatto sapere di non volere indietro i preziosi reperti che ogni quattro anni, in base a un accordo del 2006, venivano trasferiti da Aidone allo stesso museo newyorkese. Lo ha comunicato oggi l’assessore regionale ai Beni Culturali Alberto Samonà. La battaglia condotta insieme alla popolazione di Aidone alla fine ha ottenuto un ottimo risultato per il territorio. Spostare gli Argenti di Morgantina negli Stati Uniti, per poi riportarli ad Aidone sarebbe risultato, per la fragilità dei materiali, un’operazione assai delicata e rischiosa. Le richiesta , di cui mi sono fatta carico, di studiosi e appassionati e della stessa popolazione di Aidone, ha permesso di mettere sotto la lente di ingrandimento un accordo che, in un primo momento, pur di poter riabbracciare un patrimonio culturale di inestimabile valore storico si era accettato. La scelta del Metropolitan Museum di New York restituisce definitivamente al museo di Aidone un bene che va a completare un’offerta culturale che sono convinta nei prossimi anni sarà fondamentale per rilanciare il turismo delle zone interne della nostra Isola. “

Lo ha dichiarato l’On. Luisa Lantieri