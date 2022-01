Piazza Armerina – Da domani solo lezioni a distanza per istituti pubblici e privati

Il comune di Piazza Armerina ha pubblicato l’ordinanza del sindaco Nino Cammarata che obbliga da domani gli istituti pubblici e privati a ricorrere alle lezioni a distanza (DAD). L’ordinanza era attesa e riguarda anche tutti gli altri comuni che, come Piazza Armerina, sono in zona arancione a causa del numero dei contagi. La data del 19 gennaio, in cui dovrebbe concludersi il periodo di sospensione delle lezioni in presenza, sembra peraltro essere soltanto una indicazione, in quanto sembra logico pensare che si ritornerà al regime scolastico ordinario solo quando i numeri lo permetteranno. Dalle stime fatte sembra che il picco dei contagi dovrebbe verificarsi tra la fine di gennaio e la metà di febbraio, periodo in cui dovrebbe gradatamente ritornarsi alla normalità.

[nella foto la sede del COC (Centro Operativo Comunale) di Piazza Armerina]

L’ordinanza (poco leggibile) del sindaco