PIazza Armerina – Da lunedì nuovamente possibile conferire rifiuti organici

AVVISO DEL COMUNE PIAZZA ARMERINA

Lunedì prossimo, 27 gennaio, nella nostra città, sarà regolarmente effettuata la raccolta dei rifiuti umidi compostabili.

Si sta lavorando, inoltre, per garantire la prosecuzione del servizio nelle prossime settimane.

Anche se questo momento emergenziale è superato, si raccomanda alla cittadinanza di collaborare al massimo per seguire correttamente il calendario di raccolta differenziata.

Pertanto, i rifiuti umidi compostabili (privati cioè di tutte le materie non biodegradabili, quali plastica, vetro, metalli, cellofan, cartoni e carta da rivista, oggetti vari) vanno esposti rispettando il calendario previsto per i vari turni di raccolta differenziata.

Per quanto riguarda l’Organico, esso va lasciato davanti alla porta di casa a partire dalle 22,00 di domenica, per la raccolta di lunedì, e a partire dalla 22,00 di giovedì per la raccolta di venerdì.

Esporre l’organico in giorni e orari non previsti significa non solo non rispettare i calendario di raccolta, ma anche causare difficoltà alla raccolta delle altre materie differenziate e, soprattutto, provocare sporcizia, dando un’immagine di inciviltà che la nostra Città e i suoi abitanti non meritano.

Pertanto, si chiede la collaborazione di tutti per affrontare questo momento di disagio che ha cause indipendenti dalla volontà di amministratori e uffici, ma deriva da una carenza di impianti di compostaggio in Sicilia

Si ricorda, a ogni buon conto, il calendario di raccolta.

Lunedì – Organico

Martedì – Materiale rimanente dalla separazione domestica (cosiddetto “secco non ulteriormente differenziabile”)

Mercoledì – Carta e cartone

Giovedì – Plastica da imballaggio (bottiglie, contenitori di alimenti, pellicole da imballaggio, buste in plastica, barattoli, ecc)

Venerdì – Organico

Sabato – Secco non ulteriormente differenziabile

Domenica, divieto di smaltimento, con eccezione per l’esposizione dell’organico a partire dalle ore 22,00

Negli orari di apertura è possibile conferire i propri rifiuti, se debitamente differenziati, anche presso il CCR di c.da Bellia.