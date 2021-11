ASP Enna. Rosa Ippolito è il Direttore del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione

Il Direttore Generale dr. Francesco Iudica, ha nominato la dottoressa Rosa Ippolito direttore dell’Unità Operativa Complessa SIAN (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione), collocato all’interno del Dipartimento di Prevenzione.

“Si aggiunge oggi un ulteriore tassello alla costruzione di una struttura aziendale stabile e necessaria per programmare obiettivi finalizzati ad aumentare la capacità attrattiva dell’ASP di Enna”, afferma Iudica che aggiunge: “La dottoressa Ippolito guiderà con abnegazione e grande professionalità il SIAN che è pietra angolare del Dipartimento di Prevenzione, la cui centralità strategica per la tutela della salute collettiva è resa ancor più evidente da quanto accaduto negli ultimi mesi.”.

Rosa Ippolito ha ringraziato la Direzione Aziendale e i componenti della sua Unità Operativa “per l’impegno profuso nel lavoro d’equipe quotidianamente svolto del servizio”.

Il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione si articola in due distinte aree funzionali: Igiene degli Alimenti e delle Bevande e Igiene della Nutrizione.

“Le attività di competenza del SIAN afferiscono tutte ai LEA (Livelli Essenziali di Assistenza)” aggiunge la dottoressa Ippolito. “In particolare, il SIAN di Enna ha, negli obiettivi, il Piano Regionale Integrato Controllo Ufficiale Alimenti e Bevande, le ispezioni presso stabilimenti registrati, il piano straordinario controllo radioattività acqua e alimenti, ispezioni e i campionamenti per le mense scolastiche, gli interventi per imprevisti vari come sistemi da allerta, sequestri cautelativi, prescrizioni, sanzioni, notizie di reato.

Nell’ambito dell’Igiene della Nutrizione, avvalendoci della nostra Cucina Didattica, conduciamo i Corsi per Operatori Alimentaristi che preparano pasti per celiaci, e progetti come OKKIO alla Salute e A Scuola di Salute, in collaborazione con il Dipartimento Salute Mentale”.

Il servizio quindi, nel suo complesso, ha competenze in merito alla produzione primaria e ai prodotti fitosanitari, Imprese alimentari (attività produttive e di trasformazione, pubblici esercizi, attività commerciali, attività di ristorazione collettiva e comunitaria), Acque Potabili, Ispettorato Micologico, Formazione alimentaristi, sorveglianza nutrizionale, Educazione Alimentare, Ristorazione Collettiva e Dietetica Preventiva.