Comune di Agira: pubblicati avvisi di selezione pubblica per alcune posizioni lavorative.

Si rende noto che è stato pubblicato, all’Albo Pretorio online sul sito istituzionale del comune di Agira, nonché alla sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “bandi di concorso” il testo integrale dell’ avviso di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 Istruttore Direttivo Contabile, Cat. D. a tempo determinato e parziale a 18 ore; N. 1 Istruttore Tecnico, Cat. C. a tempo determinato e parziale a 18 ore; N. 1 Istruttore Direttivo Contabile, Cat. D. a tempo determinato e parziale a 12 ore; N. 1 Portavoce, Cat. C. a tempo determinato e parziale a 18 ore. Incarichi ex art.90 D. LGS. N. 267/2000 per l’ ufficio Staff del sindaco.