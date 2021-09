Violenza sulle donne: i Carabinieri arrestano un uomo a Pietraperzia

Massima è l’attenzione dell’Autorità Giudiziaria e dell’Arma dei Carabinieri nel fronteggiare i gravi reati di violenza domestica o di genere. A Pietraperzia, arresti domiciliari nei confronti di un 53enne originario della provincia di Caltanissetta responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della convivente. I Carabinieri, coordinati e diretti dalla Procura della Repubblica di Enna, nella persona del Procuratore Capo Dott. Massimo Palmeri e del Sost. Proc. Dott.ssa Stefania Leonte, hanno tratto in arresto l’uomo che, negli ultimi anni, si era reso protagonista di numerosi episodi di violenza familiare perpetrati ai danni della compagna.

Una richiesta di aiuto pervenuta sull’utenza 112, per dissidi tra conviventi, ha fatto scattare i controlli da parte dei Carabinieri, che hanno trovato l’uomo in preda ai fumi dell’alcol e la moglie, in lacrime ed in forte stato di agitazione. In base a quanto raccontato da alcuni testimoni ma soprattutto per la coraggiosa denuncia della donna, i Carabinieri hanno appurato che l’uomo per l’ennesima volta aveva minacciato di morte la compagna, l’aveva offesa e poi aveva cercato di colpirla. I militari hanno quindi arresto l’uomo.

In queste situazioni è fondamentale il contributo delle vittime, specie nella fase iniziale con il coinvolgimento delle istituzioni. L’impegno dell’Arma a tutela delle fasce deboli – donne, anziani, bambini, diversamente abili – passa attraverso la capillare distribuzione sul territorio delle Stazioni Carabinieri, la disponibilità sia di personale specializzato che di locali allestiti specificatamente per raccogliere le denunce. Non a caso presso la Caserma di Enna è presente un ufficio per le audizioni allestito ad hoc con la collaborazione del Soroptimist International d’Italia.