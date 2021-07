Continua il processo di rinnovo degli organismi della CNA di Enna: per acconciatori ed estetisti riconfermati Paola Panvini e Patrizio Scarentino

In questi anni il lavoro di Paola Panvini e Patrizio Scarentino è stato determinante per sostenere le imprese e rappresentare i bisogni di questi settori. Oggi al termine della assemblea elettiva di parrucchieri ed estetiste sono stati riconfermati, alla presenza del segretario regionale di CNA Benessere e sanità Francesco Cuccia.

“Continueremo a lavorare in favore dei nostri colleghi, a partire dalla battaglia per eliminare acconciatori ed estetisti dall’elenco delle imprese chiuse in zona rossa. – dichiarano Paola Panvini e Patrizio Scarentino – E’ un provvedimenti assurdo che favorisce l’abusivismo che è poi quello che ha determinato la diffusione dei contagi mentre non si sono registati focolai nelle nostre imprese che seguono i protocolli.

Ecco perché da subito lanceremo una campagna di sensibilizzazione per il contrasto all’abusivismo che è una minaccia, non solo per le imprese regolari, ma anche per la sicurezza e la salute dei cittadini”.

A loro il ringraziamento e il più grande in bocca al lupo dalla CNA di Enna.