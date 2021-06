Agira: la minoranza richiede ulteriore incontro sul PRG

Con una nota inviata all’ Assessore all’ Urbanistica al dirigente dell’ ufficio urbanistica e al Presidente del Consiglio Comunale, il Capogruppo della minoranza il dott. Luigi Manno ha richiesto la convocazione di un incontro sull’ iter del PRG. “Rilevato l’ importanza che riveste il P.R.G – si legge nella nota di Manno – per lo sviluppo della nostra comunità sotto il versante urbanistico e sociale e ravvisata l’ esigenza di evitare ulteriori ritardi sulla specifica materia di competenza del Consiglio Comunale si richiede in tempi brevi la convocazione di un successivo incontro aperto a tutti i Consiglieri Comunali e ai soggetti competenti per conoscere gli aspetti tecnici, gli adempimenti e l’ inter in corso del P.R.G, in caso di eventuali ritardi sul P.R.G ci si riserva di richiedere l’ intervento degli organi regionali preposti in via sostitutiva”.