Meteo Piazza Armerina – L’estate alza la voce

Dopo l’instabilità delle condizioni atmosferiche dei giorni scorsi, l’estate alza la voce portando bel tempo in tutta la Sicilia. L’artefice sarà L’anticiclone Africano che porterà temperature estive superiori ai 30°C. A Piazza Armerina le temperature massime oscilleranno tra i 28°C e i 32°C e ci sarà un graduale aumento anche dei valori minimi che oscilleranno tra i 12°C e i 17°C.

A Piazza Armerina in questi giorni si sono registrate temperature minime al di sotto della media stagionale. Il termometro ha raggiunto i 4°C nella notte del 13 Maggio, 7°C il 20 Maggio, 8°c il 3 Giugno. Riguardo all’instabilità pomeridiana per una decina di giorni le condizioni atmosferiche saranno stabili.

Lunedì 14/06/2021 Sarà una giornata soleggiata le temperature saranno in aumento, la massima registrata sarà di 32°C, la minima 13°C. Martedì 15/06/2021 Sarà una giornata soleggiata, la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima 11°C. Mercoledì 16/06/2021 Sarà una giornata prevalentemente soleggiata, la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima 11°C

A cura di

David Cartarrasa

Segui la mia pagina su Facebook