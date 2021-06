Il Presidente del Comitato Casalotto: false notizie su Facebook , del basolato di via Carmine ce ne siamo occupati

Sono apparse questa mattina su Facebook notizie false in relazione all’attività svolta dal comitato del quartiere Casalotto in difesa della pavimentazione di via Carmine. Come al solito i social si rivelano fonte di fake news e, ancora una volta, chiediamo a tutti i cittadini, quando leggono notizie sui social, di accertare la verità facendo riferimento ai diretti interessati o a chi fa informazione con professionalità.

In particolare oggi siamo stati accusati di non aver preso posizione in relazione al rifacimento della via Carmine, dove il vecchio basolato verrà sostituito da moderne mattonelle autobloccanti. Chi ha scritto false notizie su Facebook, prima di tentare di informare qualcuno, dovrebbe informarsi lui. Non è difficile, basta aprire il sito StartNews e ricercare tra l’archivio per scovare un articolo pubblicato il 16 marzo dal titolo: “Il comitato Casalotto : la via Carmine spogliata del prezioso basolato in pietra lavica”(clicca qui), nel quale si esprimevano tutte le preoccupazioni sull’uso di queste mattonelle, preoccupazioni alle quali lo stesso sindaco Nino Cammarata rispose successivamente e chiarì i nostri dubbi”.

La verità è che il comitato Casalotto è più che attivo e attualmente sta seguendo numerose vicende legate alle esigenze del quartiere e dei cittadini che vi abitano. L’allarmismo di alcune persone, utilizzato per ottenere qualche “mi piace” in più o per preparare prossime campagne elettorali, dimostra come l’informazione su Facebook sia fondamentalmente inattendibile”, ancora una volta chiediamo ai cittadini di prestare la massima attenzione e di ricercare sempre fonti che siano attendibili.

Inoltre preciso che il comitato Casalotto è rappresentato a pieno da diritto da Aldo Arena e che, come è accaduto in altre vicende (vedi pulizia del cimitero) non occorre chiamare in causa altri soggetti non autorizzati a parlare per nome e conto del comitato. Chiedo al signor Sindaco di farsene una ragione al di la dei suoi interessi elettorali.

Aldo Arena

Presidente del Comitato del Quartiere Casalotto