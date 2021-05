Leonforte – il Sindaco Carmelo Barbera ringrazia la Protezione Civile

Ho ringraziato la Protezione Civile, a Leonforte una presenza fissa, imprescindibile, importantissima.

Sono attivi ogni giorno, dal momento in cui è scoppiata la Pandemia hanno compiuto uno sforzo immane assicurando ogni servizio possibile alla nostra comunità. Non posso che ringraziarli immensamente per quanto fatto e per quanto continueranno a fare. Noi saremo sempre al loro fianco.