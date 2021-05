Piazza Armerina – Da domani 18 maggio, per tre giorni, vaccinazioni senza prenotazione per gli over 40.

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto “Da domani, martedì 18 maggio 2021, per tre giorni, gli ultraquarantenni potranno vaccinarsi con AstraZeneca in tutti gli HUB

della Sicilia, anche senza prenotazione. L’iniziativa del governo Musumeci – è scritto nella nota della Regione – punta all’immunizzazione della maggior parte di persone che, volontariamente, accettano di avere somministrato il siero anglo-svedese”. Oltre al normale proseguimento delle vaccinazioni con prenotazione, sarà possibile, per i cittadini ultraquarantenni, vaccinarsi con ASTRAZENECA e senza prenotazione, nei centri vaccinali degli Ospedali di Enna, Piazza Armerina, Leonforte e Nicosia.