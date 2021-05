Piazza Armerina – Maja: l’ultima piazzese arrivata in punta di piedi

Si chiama Maja ed è nata a Piazza Armerina, il paese dove i bambini non nascono più perché qualcuno ha deciso che questa cittadina, sede di uno degli ospedali più antichi dell’Isola, non si meritava di avere un punto nascita. Maja è arrivata in punta di piedi e la storia della mamma, Serena, che va al pronto soccorso dell’ospedale perché pensa ad una colica renale e da alla luce, tra lo stupore degli infermieri, una bellissima bambina è ormai nota e se ci fosse qualcosa in più da raccontare sugli eventi accaduti, non abbiate timore, la vicenda sta per approdare al salotto televisivo di Barbara Durso, con tutto il suo “scodazzo” di esperti e opinionisti pronti ad indagare su questa “misteriosa” nascita.

Tanti auguri a Serena e al papà Gregory d’Ippolito che potranno godersi questa bella bimba. Maja, a dispetto di alcune stupide regole, espressione di un’idea di sanità pubblica dimostratasi in questi ultimi mesi fallimentare, è voluta nascere a Piazza Armerina e a pieno titolo potrà essere definita l’ultima piazzese. Una curiosità, il nome Maja appartiene a una figura della mitologia romana e, in particolare, un’antica dea della fecondità e del risveglio della natura in primavera. Un nome e una vicenda beneauguranti.